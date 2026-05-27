Президент Греции поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Греческой Республики Константинос Тасулас направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
По случаю национального праздника Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления, а также пожелания мира, прогресса и процветания.
Греция придает особое значение двусторонним отношениям с Азербайджаном, которые за эти годы переросли в многоплановое партнерство и неуклонно развиваются. Убежден, что при полном уважении к международному праву, принципам суверенитета и территориальной целостности мы сможем добиться еще большего развития и укрепления двусторонних отношений на благо наших народов.
Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам наилучшие пожелания, прошу принять мое высочайшее почтение".
