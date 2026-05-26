Кошта и Юнкер могут стать посредниками от ЕС при переговорах с РФ

Глава Евросовета Антониу Кошта, бывший президент Финляндии Саули Ниинистё и бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер рассматриваются в качестве возможных представителей Европы на потенциальных переговорах с Россией по Украине. Об этом сообщает европейское издание Politico, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, в ЕС усиливаются дискуссии о необходимости выбора представителя Европы для переговоров на фоне сокращения посреднической роли США в украинском конфликте. Ранее среди возможных кандидатов также назывались бывшие главы правительств Италии и Германии Марио Драги и Ангела Меркель и президент Финляндии Александер Стубб.

Как отмечает Politico, кандидатуры Кошты, Ниинистё и Юнкера обсуждаются сторонниками прямого диалога с Москвой. При этом несколько стран ЕС выступают против поспешного начала переговоров.

Издание пишет, что вопрос возможного диалога с Россией министры иностранных дел стран ЕС обсудят на неформальной встрече позднее на этой неделе.