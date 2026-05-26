Медведь ворвался в отель на курорте в Румынии

На популярном горнолыжном курорте Пояна-Брашов медведь пробрался на территорию одного из отелей, однако прибывать на вызов полиция не стала.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на румынский портал Brașov Știri, сотрудники гостиницы заметили дикое животное рядом со зданием и обратились в экстренные службы по номеру 112.

По словам работников отеля, оператор сообщил, что появление медведя на территории гостиницы не считается чрезвычайной ситуацией. Сотрудники также утверждают, что им рекомендовали больше не обращаться с подобными звонками.