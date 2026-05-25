Жуткое ДТП в Имишли - есть погибшие и раненые

Тяжёлое дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в Имишли, привело к гибели людей. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории города В результате столкновения автомобилей марок Mercedes и Toyota Prius погибли 2 человека, ещё 4 получили травмы различной степени тяжести.