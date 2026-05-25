Жуткое ДТП в Имишли

Тяжёлое дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в Имишли, привело к гибели людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории города

В результате столкновения автомобилей марок Mercedes и Toyota Prius погибли 2 человека, ещё 4 получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы в Имишлинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

