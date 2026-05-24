https://news.day.az/society/1836987.html
В Баку сгорел автомобиль - ВИДЕО
В Наримановском районе Баку сгорел автомобиль.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в связи с поступившей информацией на территорию незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Пожар, возникший в моторном отсеке легкового автомобиля марки Opel, был в короткие сроки потушен пожарными, распространение огня было предотвращено.
В результате пожара сгорел моторный отсек автомобиля. Под воздействием высокой температуры деформировался бампер припаркованного рядом легкового автомобиля марки Mercedes. Пострадавших нет.
Остальные части автомобилей были защищены от огня.
