В Баку сгорел автомобиль

В Наримановском районе Баку сгорел автомобиль.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в связи с поступившей информацией на территорию незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожар, возникший в моторном отсеке легкового автомобиля марки Opel, был в короткие сроки потушен пожарными, распространение огня было предотвращено.

В результате пожара сгорел моторный отсек автомобиля. Под воздействием высокой температуры деформировался бампер припаркованного рядом легкового автомобиля марки Mercedes. Пострадавших нет.

Остальные части автомобилей были защищены от огня.