Президент Эстонии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Эстонии Алар Карис направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент.
Прошу Вас принять мои искренние поздравления Вам и народу Азербайджана по случаю национального праздника Вашей страны.
В сегодняшних сложных глобальных условиях тесное сотрудничество в рамках многосторонних платформ, особенно в рамках Организации Объединенных Наций, приобретает как никогда большое значение. Действуя сообща, мы сможем лучше защитить принципы Устава ООН и внести вклад в построение более безопасного, справедливого и устойчивого мира.
В этой связи я с удовлетворением приветствую устойчивый прогресс, наблюдаемый в наших двусторонних отношениях, и надеюсь, что в предстоящие годы партнерство между нашими странами еще больше укрепится.
Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое высочайшее почтение".
