Несколько стран заблокировали план НАТО по Украине

Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали предложение генсека НАТО Марка Рютте обязать союзников выделять на военную помощь Украине не менее 0,25% ВВП, передает Day.Az со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, Рютте рассчитывал согласовать инициативу на предстоящем саммите НАТО в Анкаре. Однако на этой неделе он признал, что план, вероятно, не будет вынесен на утверждение из-за недостаточной поддержки. "Не думаю, что это предложение будет внесено", - сказал генсек, не называя страны, выступившие против.

Источник The Telegraph сообщил, что инициативу поддерживали как минимум семь государств НАТО, которые уже тратят на военную помощь Украине более 0,25% ВВП. Для принятия решений в альянсе требуется согласие всех стран-членов.

Рютте ранее заявлял, что помощь Украине внутри НАТО распределена неравномерно и часть стран "тратит недостаточно".