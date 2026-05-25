Представители СМИ ознакомились с фабрикой Ulduz

На шоколадной фабрике Ulduz, входящей в Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu, состоялся медиатур для представителей средств массовой информации.

Как передает Day.Az, во время медиатура журналисты подробно ознакомились с производственными участками фабрики, современными технологиями, процессом контроля качества, продуктовым портфелем и экспортными возможностями предприятия.

Было отмечено, что бренд Ulduz, имеющий 25-летнюю богатую историю, сегодня предлагает потребителям более 200 видов продукции с учетом разных вкусовых предпочтений. Наряду с вкладом в развитие ненефтяного сектора, предприятие обеспечивает постоянными рабочими местами около 300 граждан.

С целью организации производства в соответствии с международными стандартами и укрепления национального промышленного потенциала в фабрику в целом было инвестировано 55 миллионов евро. Предприятие оснащено современным оборудованием, которое обеспечивает эффективность, безопасность и высокую производительность.

Было подчеркнуто, что Ulduz успешно представляет местное производство как на внутреннем, так и на внешних рынках. Компания экспортирует конкурентоспособную продукцию под брендом Made in Azerbaijan более чем в 20 стран мира.

Контроль качества на фабрике осуществляется на основе комплексного подхода, охватывающего все этапы производства. Качественное сырье, современное производство, профессиональная команда, правильная логистика, эффективная система маркетинга и продаж составляют основу "Цепочки качества" компании.

В рамках медиатура было сообщено, что предприятие уделяет особое внимание профессиональному развитию сотрудников, поддержке местных специалистов и подготовке молодых кадров. В рамках сотрудничества с ведущими университетами студентам создаются возможности для прохождения практики в реальной рабочей среде.

В завершение были даны ответы на вопросы журналистов. Участники обменялись мнениями о производственном процессе, экспортных направлениях, стандартах качества и будущих планах развития фабрики.

Отметим, что шоколадная фабрика Ulduz входит в Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu и является одним из ведущих предприятий пищевой промышленности Азербайджана, поддерживающих местное производство, занятость и экспортный потенциал страны.