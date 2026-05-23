Иран идет на уступку в вопросе обогащения урана
Иран в ходе непрямых переговоров с США предложил, что откажется на десять лет от обогащения урана выше уровня 3,6%.
Как передает Day.Az, об этом сообщают арабские СМИ.
Согласно информации, Тегеран также заявил о готовности разбавлять на территории страны уран, обогащенный более чем на 20%.
Источники утверждают, что в проекте меморандума между Ираном и США исламская республика подтвердила обязательство не заниматься разработкой ядерного оружия. Взамен Тегеран настаивает на полном снятии американских санкций и разморозке своих активов еще до начала дальнейших переговоров по ядерной программе.
