Мухтар Бабаев отметил растущую значимость Бакинского глобального форума в мировой повестке

Бакинский глобальный форум стал центром многосторонних дискуссий и принятия многосторонних решений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев на мероприятии, посвящeнном презентации Декларации XIV Глобального Бакинского форума и 12-го выпуска Журнала GPA.

По словам М. Бабаева, команда Международного центра Низами Гянджеви на протяжении трех лет оказывает поддержку ему как представителю по вопросам климата, а также его команде.

"Мы каждый день чувствуем вашу поддержку. Мы чувствуем эту поддержку не только в Азербайджане, но и по всему миру, в разных частях света", - сказал он.

М. Бабаев отметил, что представители организации посещали Антигуа и Барбуду, Тонгу и другие страны, подчеркнув, что они гордятся партнерством с Международным центром Низами Гянджеви.

Он также напомнил о впечатлениях от XIII Бакинского форума, состоявшегося в марте этого года, и отметил, что сегодня команда Центра объявила о проведении XIV форума.

"Для всего мира Бакинский форум стал центром многосторонних дискуссий, многосторонних решений", - заявил М. Бабаев.

По его словам, опыт, практика и рекомендации Международного центра Низами Гянджеви помогают выстраивать платформу для дальнейших отношений между странами, народами и международными организациями.

М. Бабаев также поблагодарил организацию за поддержку Всемирного форума городов в Азербайджане и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках других стратегических программ страны.