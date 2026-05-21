Стартовала продажа билетов на поезд по маршруту Баку–Тбилиси–Баку

Началась продажа билетов на поезд по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.

Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, приобрести билеты можно на официальном сайте ADY Ticket, в мобильном приложении ADY Mobile, а также в железнодорожных кассах.

Ранее мы сообщали, что с 26 мая Азербайджан и Грузия восстанавливают ежедневное пассажирское ж/д сообщение. Позже был обнародован график движения поездов Баку-Тбилиси-Баку.