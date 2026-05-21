В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море 21 мая произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, об этом распространило информацию Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы. Сообщается, что землетрясение было зафиксировано в 05:47 по местному времени, его магнитуда составила 3,6.