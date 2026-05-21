https://news.day.az/society/1836191.html В Каспийском море произошло землетрясение В Каспийском море 21 мая произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, об этом распространило информацию Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы. Сообщается, что землетрясение было зафиксировано в 05:47 по местному времени, его магнитуда составила 3,6.
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море 21 мая произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, об этом распространило информацию Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.
Сообщается, что землетрясение было зафиксировано в 05:47 по местному времени, его магнитуда составила 3,6.
Очаг землетрясения находился на глубине 20 километров.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре