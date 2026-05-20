https://news.day.az/world/1835897.html В Турции произошло ощутимое землетрясение - ВИДЕО В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). Сообщается, что подземные толчки также ощущались в Элязыге, Адыямане и Кахраманмараше. На данный момент информации о разрушениях и жертвах не поступало.
В Турции произошло ощутимое землетрясение - ВИДЕО
В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).
Сообщается, что подземные толчки также ощущались в Элязыге, Адыямане и Кахраманмараше.
На данный момент информации о разрушениях и жертвах не поступало.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре