В Турции произошло ощутимое землетрясение - ВИДЕО

В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). Сообщается, что подземные толчки также ощущались в Элязыге, Адыямане и Кахраманмараше. На данный момент информации о разрушениях и жертвах не поступало.