В Турции произошло ощутимое землетрясение

В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Сообщается, что подземные толчки также ощущались в Элязыге, Адыямане и Кахраманмараше.

На данный момент информации о разрушениях и жертвах не поступало.