В рамках WUF13 состоялось мероприятие под названием «Диалог высокого уровня по энергетике и урбанистике стран D8»

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку, состоялось мероприятие под названием "Диалог высокого уровня по энергетике и урбанистике стран D8".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на мероприятии выступили национальный координатор Всемирного форума городов (WUF13), председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, министр энергетики Пярвиз Шахбазов, Генеральный секретарь организации D8, посол Сохейл Махмуд, а также высокопоставленные официальные лица из различных стран.

В выступлениях было отмечено, что проведение Азербайджаном WUF13 является очередным важным международным успехом страны после COP29, и это демонстрирует возрастающую роль Азербайджана в глобальной повестке по градостроительству, климату и устойчивому развитию.

Были широко обсуждены актуальные вопросы, связанные с урбанизацией, энергетической безопасностью, климатическими изменениями, переходом к "зеленой" энергетике и устойчивым городским развитием. Отмечено, что в настоящее время, поскольку города формируют большую часть глобального потребления энергии и выбросов парниковых газов, особое значение имеет согласование энергетической политики и градостроительных стратегий. В этом контексте развитие "зеленых" городов, энергоэффективных зданий, интеллектуальных транспортных систем и инфраструктуры возобновляемой энергии оценивается как один из ключевых приоритетов.

Выступавшие также коснулись проектов, реализуемых Азербайджаном в рамках стратегии "зеленой" энергетики и устойчивого городского развития. Особо подчеркивалось, что восстановительные и реконструкционные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре проводятся на основе концепции "зоны зеленой энергии" и "умного города". Было отмечено, что на этих территориях реализуются масштабные проекты по созданию возобновляемых источников энергии, цифровых систем управления. Также была отмечена важность усиления сотрудничества между странами D8 в таких областях, как энергоэффективность, чистые технологии, устойчивая жилищная политика и климатическая устойчивость. Было обращено внимание на то, что планируемый к созданию в городе Баку Центр энергетики и климата D8 может сыграть важную роль в качестве платформы для регионального сотрудничества и обмена опытом.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем - вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.