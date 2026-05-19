Азербайджан создал на освобожденных территориях потенциал «зеленой энергии» в 300 мегаватт

Азербайджан создал на своих освобожденных территориях потенциал "зеленой энергии" в 300 мегаватт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на панельной дискуссии "Жилье в центре глобальных коалиций", проходящей в рамках WUF13.

Он отметил, что война и конфликт между Азербайджаном и Арменией завершились и Южный Кавказ больше не воспринимается как конфликтный регион. Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет. Процесс, начавшийся на прошлогоднем Вашингтонском саммите, создал благоприятные геополитические условия для долгосрочного мира и безопасности в регионе.

Говоря о состоянии освобожденных от оккупации территорий, он подчеркнул, что они подверглись невообразимым разрушениям. "Агдам, о котором вчера упоминал Президент Ильхам Алиев, когда-то был городом, где проживало 100 тысяч человек. Этот город был разрушен до такой степени, что его называют "Кавказской Хиросимой". Хиросима была уничтожена ядерным оружием. Агдам был разрушен целенаправленно камень за камнем. Девять городов Азербайджана практически полностью уничтожены", - сказал он.

Помощник Президента подчеркнул, что в настоящее время осуществляется процесс возвращения одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев на родные земли. Это масштабная задача, стоящая перед правительством Азербайджана. "На освобожденных территориях ведется масштабная кампания по разминированию. Потому что безопасность, безопасное проживание являются основой концепции жилья. Мы постарались изучить международный опыт в этом вопросе. Мы ценим деятельность ООН и других международных структур в постконфликтных регионах. Однако, скажу открыто, мы не были полностью удовлетворены темпами реализации этих механизмов. Для Азербайджана главным вопросом было время. Вынужденные переселенцы на протяжении 30 лет жили мечтой о возвращении в свои дома. Поэтому мы разработали собственную модель постконфликтной реконструкции. Учитывая международный опыт, Азербайджаном была построена особая модель", - добавил Х. Гаджиев.

Он подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев лично руководит всем процессом на стратегическом уровне, давая соответствующие поручения государственным структурам: "В первую очередь создается инфраструктура, обеспечивается доступ к территориям, и параллельно ведутся работы по разминированию. К сожалению, полностью предотвратить минные инциденты не удается. С 2020 года на освобожденных территориях произошло более 420 минных инцидентов. Люди стремятся вернуться в свои дома, посетить могилы близких. Однако многие из этих дорог заминированы. Мы стараемся очистить эти территории и обеспечить безопасное возвращение людей.

Президентом Ильхамом Алиевым Карабах и Восточный Зангезур объявлены зонами "зеленой энергии". Эти территории обладают большим потенциалом с точки зрения гидроэнергетики, солнечной и других возобновляемых источников энергии".

Х. Гаджиев сообщил, что на данный момент Азербайджан за короткий срок создал на освобожденных территориях потенциал возобновляемой энергии в 300 мегаватт. "Сегодня мы с нуля восстанавливаем девять городов", - добавил он.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем - вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.