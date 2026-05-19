Sabir Rüstəmxanlı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında böyük xidmətlərinə görə Sabir Xudu oğlu Rüstəmxanlı "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib.