Продажи этого китайского робота резко выросли

После того, как китайский робот с ИИ XSTO A6 стал самым дешевым роботом такого класса в мире (дешевле 2 000 долларов), его продажи в США выросли за несколько недель более чем в десять раз, а китайская компания производитель XSTO вошла в топ ведущих мировых производителей вездеходных мобильных роботов.

Как передает Day.Az, продаётся XSTO A6 как высокопроизводительный, маневренный двуногий робот, который осваивает сложную местность благодаря усовершенствованному управлению балансом с помощью искусственного интеллекта для проведения исследований и инспекций.