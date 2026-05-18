Тысячи человек в Иране обвиняются в измене и шпионаже

С начала атак США и Израиля на Иран 28 февраля в стране были задержаны более 6500 человек по обвинениям в измене и шпионаже.

Как сообщает иранское агентство Tasnim, об этом заявил директор Главного управления безопасности Ирана Ахмад Реза Радан.

По словам иранского чиновника, 567 задержанных связаны с антиправительственными революционными группировками.

Радан также отметил, что аресты, связанные с протестами, начавшимися в декабре 2025 года, продолжаются.