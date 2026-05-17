"Арсенал" может бесплатно подписать форварда "Ювентуса"
Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как передает Day.Az со ссылкой на Mundo Deportivo, интерес к сербскому форварду проявляет лондонский "Арсенал".
По данным источника, "канониры" намерены подписать 26-летнего футболиста на правах свободного агента, поскольку его контракт с туринским клубом истекает по окончании сезона-2025/2026.
В текущем сезоне чемпионата Италии Влахович провел 17 матчей и отметился пятью забитыми мячами.
Ранее сербского нападающего уже неоднократно связывали с возможным переходом в клубы английской Премьер-лиги.
