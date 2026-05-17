WUF13: В Баку состоялась церемонии поднятия флагов Азербайджана и ООН

В Баку проходит церемония поднятия флагов Азербайджана и ООН. Как передает Day.Az, трансляция ведется на YouTube-канале WUF13 Azerbaijan. Новость обновляется
Как сообщалось ранее, в Баку проходит 13-я сессия Всемирного форума городского развития (WUF13).
Как передает Day.Az, в рамках форума под аккомпанемент оркестра состоялась церемония поднятия Государственного флага Азербайджанской Республики и флага Организации Объединенных Наций.
Трансляция велась на YouTube-канале WUF13 Azerbaijan.
Церемония прошла с участием председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анара Гулиева и исполнительного директора Программы ООН по населённым пунктам (UN-Habitat) Анаклаудии Россбах.
Отметим, что WUF13, который продлится до 22 мая, проводится совместно UN-Habitat и правительством Азербайджана.
