WUF14 состоится в Мехико

14-я сессия Всемирного городского форума пройдет в Мехико.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала мэр Мехико Клара Бругада на WUF13 в Баку.

Она отметила, что Мехико обладает богатым историческим наследием: "В этом смысле наши люди являются ценным источником идей по этой теме".

Клара Бругада отметила, что представители более чем 100 стран обсудили важнейшую для будущего человечества тему в рамках 13-й сессии Всемирного городского форума.