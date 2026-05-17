"Манчестер Сити" побеждает "Челси" в финале Кубка Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Челси" в финальном матче Кубка Англии - 1:0.

игра проходила на "Уэмбли" в Лондоне.

На 72-й минуте гол забил Антуан Семеньо, которому ассистировал Эрлинг Холанд.

"Манчестер Сити" стал победителем Кубка Англии в восьмой раз в истории. "Горожане" сравнялись по количеству титулов с "Челси", "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Больше трофеев только у "Манчестер Юнайтед" (13) и "Арсенала" (14).