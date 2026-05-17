https://news.day.az/sport/1834844.html "Манчестер Сити" побеждает "Челси" в финале Кубка Англии - ВИДЕО "Манчестер Сити" обыграл "Челси" в финальном матче Кубка Англии - 1:0. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игра проходила на "Уэмбли" в Лондоне. На 72-й минуте гол забил Антуан Семеньо, которому ассистировал Эрлинг Холанд.
"Манчестер Сити" стал победителем Кубка Англии в восьмой раз в истории. "Горожане" сравнялись по количеству титулов с "Челси", "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Больше трофеев только у "Манчестер Юнайтед" (13) и "Арсенала" (14).
