Evi həftədə neçə dəfə təmizləmək lazımdır?
Amerika alimləri evi tez-tez təmizləməməyi tövsiyə edirlər.
Day.Az xəbər verir ki, alimlərin fikrinə görə, evin tez-tez yığışdırılması həm ev xanımının, həm də digər ailə üzvlərinin sağlamlığı üçün ziyanlıdır.
Belə ki, steril şəraitdə yaşan uşaqların immun sistemi daha zəif olur, onların orqanizmi istənilən infeksiya və virusa daha kəskin reaksiya verir.
Kanadada aparılmış digər bir araşdırmada fermalarda və şəhərdə yaşayan uşaqların sağlamlığı müqayisə olunub. Araşdırma göstərib ki, fermalarda sterillikdən uzaq şəraitdə yaşayan uşaqların immun sistemi şəhərdə yaşayan uşaqlarla müqayisədə daha möhkəmdir, onlar daha az xəstələnir, tez sağalır, allergiyalara meyilli olmurlar.
Bütün bunları nəzərə alaraq alimlər evi həftədə 1 dəfədən tez olmayaraq təmizləməyi tövsiyə edirlər.
