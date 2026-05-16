Объявлены планы по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура до 2035 года

До 2035 года в Карабахе и Восточном Зангезуре предусмотрено восстановление до 200 городов, сел и поселков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Вюсал Гасымлы во время выступления на II Форуме солидарности неправительственных организаций стран-членов ОТГ в Баку.

В.Гасымлы сказал, что в 2025 году совокупный валовой внутренний продукт по всему тюркскому миру уже превысил 2,1 триллиона долларов. Этот показатель ставит нас в число 10 самых мощных экономических пространств мира с наибольшим экономическим потенциалом.

Он напомнил, что в прошлом году товарооборот между тюркскими государствами составил более 1,3 триллиона долларов:

"Численность нашего населения уже достигла 180 миллионов, а общая территория составляет 4,5 миллиона квадратных километров. Это больше, чем площадь Европейского союза.

Сегодня Организация тюркских государств обеспечивает примерно 1 процент населения мира, 2 процента мировой экономики и более 3 процентов мировой торговли".

Исполнительный директор подчеркнул, что в прошлом году страны-члены ОТГ демонстрировали высокие темпы экономического роста:

"В Кыргызстане экономический рост составил более 11 процентов, в Узбекистане - более 7 процентов, в Казахстане - более 6 процентов, а в Турции - 3,5 процента. В Азербайджане рост ненефтяного сектора приблизился к 5 процентам. Развивается не только наша позиция, но и наша динамика - очень быстрыми темпами".

Он отметил, что до 2035 года в Карабахе и Восточном Зангезуре предусмотрено восстановление около 200 городов, сел и поселков: "Это, действительно, невероятный показатель. И если учесть, что все это осуществляется за счет собственных внутренних возможностей Азербайджана, это вызывает огромную гордость.

На сегодняшний день уже обеспечено возвращение в более чем 40 населенных пунктов Карабаха и Восточного Зангезура. Создаваемые города, села и поселки соответствуют самым высоким стандартам. Они строятся на основе концепций "умный город", "умное село". Современные технологические решения здесь применяются в полном объеме".