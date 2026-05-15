Пашинян подал в суд на Карапетяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал иск против лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна после высказываний последнего о галлюциногенных грибах.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в исковом заявлении Пашинян требует взыскать с Карапетяна 6 миллионов драмов (~$16,2 тыс.) в качестве компенсации нематериального ущерба, причиненного клеветой.

Также в заявлении содержится требование к Карапетяну дать опровержение своих слов "в прямом эфире посредством видеозаписи как минимум в трех средствах массовой информации, имеющих не менее двухсот тысяч подписчиков на YouTube-канале".

Отметим, что Карапетян, отвечая на вопрос Armenia Today о предвыборной кампании, сказал, что поведение и высказывания Пашиняна объясняются воздействием галлюциногенов, которые он привез из Китая.

"Не принимайте слова премьер-министра слишком всерьез", - заявил Карапетян.