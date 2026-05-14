Баку способен сыграть ведущую роль в продвижении цифровой стратегии ОТГ

Баку способен сыграть важную роль в продвижении общей цифровой стратегии Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом в беседе с Day.Az сказала доктор исторических наук, профессор кафедры "Политология" Университет мировой экономики и дипломатии г. Ташкент (Узбекистан) Турсунова Рано Юсуповна.

Говоря о теме предстоящего неформального саммита ОТГ, профессор отметила, что она выбрана неслучайно, так как тематика, посвященная искусственному интеллекту и цифровому развитию, в полной мере отражает современные стратегические приоритеты государств мирового сообщества, в том числе и тюркских.

"На сегодняшний день цифровая трансформация становится не просто направлением модернизации, а одним из ключевых факторов экономической конкурентоспособности, технологической независимости и устойчивого развития государств.

В этой связи выбор указанной темы свидетельствует о стремлении стран тюркского мира укреплять сотрудничество в наиболее перспективных и быстроразвивающихся сферах. Необходимо признать, что искусственный интеллект, цифровые платформы, электронное государственное управление, кибербезопасность и инновационные технологии уже оказывают существенное влияние на государственное управление, образование, транспорт, торговлю и промышленность. Поэтому внимание к данным вопросам на уровне саммита продиктовано временем и носит стратегически важный характер", - сказала она.

По ее словам, запланированный саммит в Туркестане может стать отправной точкой для реализации конкретных совместных цифровых проектов в рамках организации.

"Речь, например, может пойти о создании единых цифровых платформ для торговли и логистики, развитии совместных IT-парков и инновационных центров, обмене опытом в сфере электронного правительства, подготовке специалистов в области искусственного интеллекта, а также запуске общих образовательных и научно-исследовательских программ - все перечисленные темы актуальны и давно требуют совместных решений.

Кроме того, не будем забывать, что сотрудничество в цифровой сфере способно усилить экономическую интеграцию тюркских государств, повысить уровень технологического обмена и сформировать общее цифровое пространство, основанное на взаимном доверии и современных стандартах. В современных условиях глобальной цифровой конкуренции подобные инициативы приобретают особую актуальность и могут стать важным фактором долгосрочного развития всего тюркского региона", - сказала Турсунова.

Профессор отметила, что на сегодняшний день члены Организации тюркских государств демонстрируют все более высокий уровень готовности к координации в сфере цифрового развития. Объяснить это можно тем, что цифровизация уже рассматривается не только как внутренний инструмент модернизации, но и как важнейшее направление регионального сотрудничества, которое влияет на экономическую устойчивость, безопасность и международную конкурентоспособность государств.

"Необходимо признать, что страны ОТГ обладают значительным потенциалом для взаимодействия в таких сферах, как искусственный интеллект, цифровое государственное управление, кибербезопасность и технологические инновации. В последние годы в тюркских государствах активно реализуются национальные программы цифровой трансформации, развиваются электронные государственные услуги, создаются IT-парки, технологические хабы и инновационные платформы. Указанные преобразования формирует благоприятную основу для выработки общих подходов и совместных инициатив.

Мы неоднократно подчеркивали, что государства ОТГ объединяют не только экономические интересы, но и близость историко-культурных связей, которое способствует более эффективному диалогу и взаимному доверию в чувствительных и высокотехнологичных сферах, включая обмен цифровыми технологиями и обеспечение кибербезопасности", - сказала она.

Турсунова считает, что существуют и определённые вызовы - это прежде всего различия в уровне технологического развития, национальных цифровых стандартах и инфраструктурных возможностях. Но при условии совместных усилий в рамках ОТГ можно будет постепенно сократить эти различия, и сформировать единое цифровое пространство, а также создать механизмы коллективного реагирования на современные технологические угрозы.

"На самом деле перспективы сотрудничества в области искусственного интеллекта, цифрового управления и инноваций очень заманчивы, так как они могут стать одним из ключевых факторов укрепления интеграционных процессов внутри тюркского мира. А это, в свою очередь, открывает возможности для запуска совместных исследовательских проектов, подготовки квалифицированных кадров, развития цифровой торговли, создания общих платформ обмена данными и усиления технологической независимости государств региона.

Нельзя не согласиться с тем, что на фоне стремительных геополитических и экономических трансформаций роль региональных объединений действительно существенно возрастает. В сложившихся условиях именно такие площадки как ОТГ, становятся важными механизмами обеспечения устойчивого развития, экономической кооперации, транспортной взаимосвязанности и коллективного реагирования на глобальные вызовы. В этой связи Организация тюркских государств имеет все предпосылки для укрепления своих позиций как одного из значимых центров регионального взаимодействия в Евразии", - сказала она.

Профессор подчеркнула, что на сегодняшний день ОТГ вышла за рамки исключительно культурно-гуманитарного сотрудничества и смогла сформировать более широкий формат стратегического партнерства. На данной площадке активно развиваются транспортно-логистические коридоры, расширяются торгово-экономические связи, энергетическое сотрудничество, цифровая интеграция и др.

"Как уже неоднократно отмечалось, особое значение имеет географическое положение государств ОТГ, которые располагаются на пересечении ключевых маршрутов между Востоком и Западом, Европой и Азией. Это создает благоприятные условия для превращения тюркского пространства в важный транзитный, инвестиционный и экономический узел Евразии. А в условиях перестройки глобальных цепочек поставок и формирования новых транспортных маршрутов потенциал ОТГ может значительно возрасти. Важно учитывать и стремление государств-участников выстраивать прагматичное, взаимовыгодное и многовекторное сотрудничество, основанное на уважении суверенитета и национальных интересов. Именно такой подход делает Организацию востребованной платформой для диалога и координации в регионе.

В обозримом будущем ОТГ способна занять заметное место в формирующейся архитектуре Евразии как объединение, содействующее укреплению региональной стабильности, развитию экономической взаимосвязанности и продвижению совместных инициатив в сфере транспорта, энергетики, цифровых технологий и гуманитарного сотрудничества", - сказала она.

Турсунова считает, что Азербайджан в последние годы последовательно укрепляет свои позиции как одного из ключевых участников тюркского сотрудничества, демонстрируя высокий уровень политической инициативности и активное участие в реализации совместных региональных проектов. Это касается не только транспортно-логистических и энергетических направлений, но и все более актуальной цифровой повестки.

"На мой взгляд, Баку способен сыграть важную роль в продвижении общей цифровой стратегии Организации тюркских государств. Прежде всего, этому способствует выгодное географическое положение страны, ее участие в крупных транзитных и инфраструктурных проектах, а также курс на модернизацию экономики и развитие цифровых технологий.

Сегодня Азербайджан активно инвестирует в развитие IT-сектора, цифрового государственного управления, инновационной инфраструктуры и телекоммуникационных систем. Страна последовательно развивает электронные государственные услуги, цифровую экономику и проекты в сфере "умных" технологий. Все это создает прочную основу для того, чтобы Баку стал одной из ключевых площадок координации цифрового взаимодействия внутри ОТГ", - сказала она.

По ее мнению, особое значение может иметь участие Азербайджана в формировании совместных цифровых платформ, развитии региональной кибербезопасности, обмене технологическими решениями и продвижении инициатив в области искусственного интеллекта.

"Кроме того, Баку способен выступить связующим звеном между странами Центральной Азии, Южного Кавказа и более широкого евразийского пространства в вопросах цифровой интеграции и технологического сотрудничества.

Важно и то, что Азербайджан обладает опытом реализации масштабных международных инфраструктурных проектов, что может быть востребовано при создании общего цифрового пространства тюркских государств. В перспективе это позволит укрепить взаимосвязанность стран ОТГ, повысить уровень технологической кооперации и сформировать новые точки экономического роста в рамках тюркского сотрудничества", - сказала Турсунова.

Профессор ожидает от предстоящего саммита ОТГ в Туркестане, прежде всего, практических решений, направленных на углубление координации в сфере цифрового развития и технологического сотрудничества.

"В нынешних условиях государства все активнее переходят от декларативных форматов взаимодействия к реализации конкретных совместных проектов, и именно такой подход сегодня особенно востребован внутри ОТГ. Кроме того, можно предположить, что одним из ключевых итогов саммита станет выработка общих подходов в области цифровизации, искусственного интеллекта, кибербезопасности и обмена технологическими решениями. Речь может также идти о создании совместных цифровых платформах, развитии трансграничных электронных сервисов, расширении сотрудничества между IT-парками и инновационными центрами, а также о запуске программ подготовки специалистов в сфере высоких технологий.

Важным направлением может стать формирование механизмов технологической интеграции, включая развитие цифровой инфраструктуры, координацию стандартов электронного управления и укрепление сотрудничества в области защиты цифровых данных и кибербезопасности. Все это способно придать новый импульс экономической взаимосвязанности тюркских государств", - добавила она.

Али Гасымов