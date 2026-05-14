Станет ли хантавирус новым COVID-19?

После сообщений о вспышке Andes-вируса на круизном судне MV Hondius многие начали опасаться повторения сценария пандемии COVID-19. Однако ученые подчеркнули: несмотря на опасность инфекции, этот вирус не обладает способностью к столь масштабному распространению.

Andes-вирус относится к группе хантавирусов, переносчиками которых обычно являются грызуны. Чаще всего человек заражается, вдыхая частицы мочи, слюны или помета инфицированных животных.

Особенность Andes-вируса в том, что он - единственный известный хантавирус, способный передаваться от человека к человеку. Однако такая передача происходит редко и требует очень тесного контакта - например, в семьях, при уходе за больным или в плохо проветриваемых помещениях.

Именно этим Andes-вирус принципиально отличается от SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19. Коронавирус эффективно распространялся воздушно-капельным путем, причем люди заражали окружающих еще до появления симптомов.

Симптомы Andes-вируса сначала напоминают обычную инфекцию: температура, головная боль, слабость, боли в мышцах и тошнота. Но в тяжелых случаях развивается хантавирусный легочный синдром - опасное состояние, при котором жидкость начинает скапливаться в легких и человеку становится трудно дышать.

Летальность при Andes-вирусе может достигать 50%. Для сравнения, в 2025 году в странах Америки зарегистрировали 229 случаев хантавирусной инфекции и 59 смертей.

Специфического лечения или вакцины против Andes-вируса пока не существует. Врачи могут лишь поддерживать дыхание пациента и контролировать осложнения.