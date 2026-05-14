Сегодня по гороскопу день непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука - в неподдельный интерес, а ненависть - в любовь (или наоборот). При этом эмоции могут захватывать людей на пустом месте, в том числе и в самый неподходящий момент. Для окружающих в этот день может быть типично поведение, когда унылый будничный настрой вдруг сменяется горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола. Звезды предупреждают, что в случае если какой-то интерес вдруг возникнет, не стоит ждать, что он так же быстро пройдет. Внезапно вспыхнувшие чувства сегодня способны быть очень сильными и глубокими, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен настроен работать с полной самоотдачей - потребности дела он будет ставить куда выше собственных! Из-за этого в его сегодняшнем расписании не исключены такие подвиги, как незапланированная работа без обеденного перерыва (даже если сегодня у Овна выходной), ведь главным для него будет работа на результат. Такое искреннее усердие способно привлечь внимание окружающих и со временем обернуться для Овна приятными бонусами.

Телец

Сегодня Телец будет демонстрировать отличное умение работать с информацией! При необходимости он способен виртуозно манипулировать цифрами и фактами, а также анализировать и делать правильные выводы. Благодаря этому, Телец сегодня сумеет произвести впечатление на окружающих даже в вопросах, которые не относятся к его компетенции - только за счет своего умения замечать детали и проникать в самую суть.

Близнецы

Сегодня Близнецам противопоказано браться за любые важные проекты - есть большая вероятность их провалить. Это касается сделок, переговоров, крупных денежных трат, а также новых начинаний. Ничего не поделаешь, лучше уж перенести запуск проекта на день, чем потом расхлебывать последствия. Если же Близнецы сегодня пренебрегут этим советом, им следует заранее приготовиться к тому, что сложностей окажется на порядок больше, чем они ожидали.

Рак

Сегодня во всем, за что бы Рак ни брался, он будет склонен до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях его упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда. Звезды гороскопа предупреждают Рака, что день склоняет его к стопроцентной уверенности в себе, но это вовсе не значит, что он, как и любой другой человек, не может ошибаться. Поэтому, чтобы не выставить себя в глупом свете, Раку сегодня не следует быть слишком самонадеянным.

Лев

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву заняться налаживанием отношений с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Если между ним и кем-то еще стоит стена непонимания или есть другие нерешенные вопросы, лучше всего поднять эту щекотливую тему именно сегодня. Поговорив откровенно, по душам, Лев не только избавится от груза, но и имеет все шансы, что его поймут. Даже если проблему не удастся решить мгновенно, это все равно пойдет на пользу его отношениям.

Дева

Сегодня звезды гороскопа категорически не советуют Деве обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение ее дел. Увы, но день не способствует взаимопониманию и поиску компромиссов, из-за чего даже самая расчудесная идея или план Девы имеют все шансы быть зарубленными на корню. Вообще, в течение дня лучшей тактикой сегодня для Девы будет полагаться только на себя и держать свои планы в секрете. Ну а если ее все-таки вызовут на разговор - больше слушать, чем говорить.

Весы

Сегодня в течение дня ситуация обещает поставить Весы перед выбором. Выбор может касаться и рабочих задач, и взаимоотношений с окружающими, и личной жизни, и других областей. Главное, что Весам не удастся занять нейтральную позицию: им придется принять решение в пользу одного из вариантов и действовать, исходя из этого. Впрочем, в каждом варианте будут присутствовать как свои минусы, так и плюсы. Так что Весам необходимо заранее просчитать, где плюсов для них окажется больше.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет аккуратен как никогда! Беспорядок способен его раздражать, заставляя Скорпиона бороться с хаосом в любых его проявлениях. Самым простым сегодня для него будет разобрать завалы на рабочем столе, сложнее - навести порядок в мыслях и планах. Только разложив все по полочкам, Скорпион будет готов, наконец, приступить к остальным делам. Если, конечно, до конца дня останется хоть какое-то время.

Стрелец

Сегодня день идеально подходит практически для любых амбициозных задумок Стрельца! Говорят, что смелость - это второе счастье, но если в обычный день с этим утверждением можно поспорить, то сегодня эта смелость будет гармонично дополняться коммуникабельностью и организованностью. И ситуация, и окружающие будут поощрять Стрельца совершать решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление своего статуса. Так что скромно отмолчаться в уголке или занять нейтральную позицию у Стрельца сегодня вряд ли получится. И для его самооценки это очень даже хорошо.

Козерог

Сегодня Козерог может испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Возможно, он уже долго бился над ее решением, а может быть, просто не знает, как к ней подступиться. Или же задача кажется ему непосильной. Как бы то ни было, звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня не торопиться с выводами и отложить проблему на потом - в другой день больше шансов за то, что ему удастся найти выход из положения.

Водолей

Сегодня Водолей будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать быстро и четко, помогая Водолею ориентироваться в самой сложной обстановке, находить изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям, а также генерировать собственные. Другими словами, Водолей сегодня способен творить чудеса, и просто грех не использовать это для того, чтобы переделать кучу дел, а заодно и укрепить свой авторитет в глазах окружающих.

Рыбы

Сегодня Рыбы не настроены рисковать деньгами, даже если ситуация будет их к этому подталкивать. Они предпочтут сто раз обдумать, прежде чем сделать какой-либо шаг. Так что, с одной стороны, Рыбы сегодня способны упустить весьма заманчивые финансовые перспективы, зато они точно избегут ненужных трат и возможных потерь. Звезды гороскопа советуют Рыбам посвятить этот день ведению своей личной бухгалтерии. От их внимательного взгляда не укроется ни один подвох!