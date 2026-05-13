Google представила ноутбук на Android

Корпорация Google анонсировала ноутбук на основе операционной системы (ОС) для смартфонов Android. Об этом сообщается в блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Устройство с названием Googlebook представили на мероприятии The Android Show, на котором показали и новую Android 17. Googlebook является серией ноутбуков, которые Google вместе с Acer, ASUS, Dell и другими производителями компьютеров будет выпускать совместно. Девайсы линейки будут работать под управлением новой ОС, которая объединяет Android и ChromeOS.

Судя по всему, компьютеры Googlebook заменят упрощенные ноутбуки Chromebook. При этом корпорация не отказалась от выпуска и поддержки последних. Все модели получат Gemini Intelligence - пакет сервисов искусственного интеллекта (ИИ), а также подсветку на крышке устройства, выполненную в цветах Google.

Так, компьютеры будут иметь умный курсор Magic Pointer. При наведении указателя на объект система предложит выполнить определенные действия через контекстные подсказки. Ноутбуки получат глубокую интеграцию с Android-смартфонами и смогут работать с ними без проводного подключения.

В Google не стали раскрывать сроки выхода Googlebook и стоимость компьютеров.