Более 23 тысяч человек сдадут экзамен в магистратуру

17 мая 2026 года Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет второй этап вступительного экзамена в магистратуру высших учебных заведений.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен состоится в 92 зданиях, расположенных в 7 городах и районах страны - Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Абшеронском районе, Мингячевире и Лянкяране.

Регистрация на экзамен проходила в онлайн-формате с 1 по 14 апреля. Для участия подали заявки 23 089 бакалавров. Из них 21 372 человека выбрали азербайджанский язык экзамена, 1 717 - русский.

Среди зарегистрировавшихся 15 293 являются выпускниками текущего года, 7 796 - выпускниками прошлых лет, еще 55 участников - иностранные граждане.