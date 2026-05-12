В Агентстве развития медиа состоялся круглый стол на тему "Мирная стратегия Президента Ильхама Алиева - гарантия стабильности"

Агентство развития медиа организовало круглый стол на тему "Мирная стратегия Президента Ильхама Алиева - гарантия стабильности" с участием депутатов и экспертов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, модератор круглого стола, заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли отметил, что в современную эпоху, когда региональные и глобальные вызовы приобретают широкий масштаб, обеспечение устойчивого мира, укрепление безопасности и формирование среды устойчивого развития являются основными приоритетами государств.

Он отметил, что последовательная политика, проводимая Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, имеет важное значение с точки зрения расширения сотрудничества в регионе, развития конструктивного диалога и формирования долгосрочной атмосферы доверия.

Депутат Милли Меджлиса Ризван Набиев подчеркнул важность активного участия Азербайджана в международных платформах сотрудничества и его вклада в развитие многосторонних отношений на фоне изменений в глобальной ситуации безопасности.

Он отметил, что проводимая страной сбалансированная и прагматичная политика способствует формированию доверительных отношений между различными партнерами, развитию региональных коммуникаций и расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Ученый-историк Ризван Гусейнов в своем выступлении рассказал о современных вызовах, влияющих на глобальную ситуацию в сфере безопасности. Было отмечено, что усиление гуманитарных подходов, культурного диалога и взаимопонимания в системе международных отношений способствует формированию более устойчивых и здоровых отношений между государствами, а также развитию сотрудничества на основе общих интересов.

В рамках круглого стола участники обменялись мнениями о вкладе политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, в продвижение стабильности, безопасности и сотрудничества в регионе.

На мероприятии была подчеркнута важность СМИ в продвижении мировой повестки, расширении международного сотрудничества и обеспечении надлежащего информирования общества.