MV Hondius достиг Канарских островов - ВИДЕО
Голландский круизный корабль MV Hondius достиг Канарских островов, и страны эвакуировали своих граждан с него воздушным путём.
Как передает Day.Az, Испания доставила своих граждан в Мадрид, Франция - в Париж, а Великобритания - в Манчестер. Турция, Ирландия и Соединённые Штаты тоже организуют репатриационные рейсы.
После этого судно, как ожидается, отправится в Нидерланды, где будет подвергнуто полной дезинфекции.
Существует много критики предлагаемого плана - страны намерены содержать пассажиров в обязательной изоляции всего 72 часа. После этого они будут освобождены, чтобы провести следующие 9 недель в самоизоляции, которую, как многие считают, легко нарушить и трудно обеспечить соблюдение.
