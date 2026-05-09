Раскрыт неожиданный признак повышенного риска инсульта

Слабые мышцы, медленная ходьба и низкая сила хвата могут быть связаны с повышенным риском развития инсульта. К такому выводу пришли исследователи в рамках работы, опубликованной в журнале Stroke, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые проанализировали данные более 480 тысяч взрослых участников британского биобанка, у которых ранее не было инсульта. Почти за 14 лет наблюдений было зарегистрировано свыше 11,8 тысячи случаев заболевания. Исследование показало, что у людей с возрастной потерей мышечной массы риск развития инсульта был значительно выше.

Наиболее выраженная связь наблюдалась у людей с медленным темпом ходьбы - у них риск развития инсульта оказался выше на 64 процента по сравнению с теми, кто ходил быстро. Низкая сила хвата была связана с повышением вероятности возникновения инсульта на 7 процентов, а выраженная мышечная слабость - с увеличением риска развития всех типов инсульта примерно на 30 процентов.

Авторы отмечают, что ухудшение физической функции может отражать хроническое воспаление, нарушения обмена веществ и общее снижение состояния организма. По словам исследователей, простые показатели, такие как скорость ходьбы или сила хвата, потенциально могут стать дополнительным способом раннего выявления людей с высоким риском развития инсульта.