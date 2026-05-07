Обсуждено сотрудничество в сфере транспорта и логистики между Азербайджаном и Группой ВБ

Обсуждено сотрудничество в сфере транспорта и логистики между Азербайджаном и Группой Всемирного банка.

Как передает Day.Az, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в сети X.

Он отметил, что в рамках саммита Международного транспортного форума состоялась встреча с директором Всемирного банка по вопросам транспорта и логистики Бертраном де ла Бордом.

В ходе встречи были обсуждены инвестиционные подходы, направленные на долгосрочную устойчивость транспортных систем и их развитие с учетом будущих потребностей. Также была подчеркнута важность партнерства с международными финансовыми институтами для расширения цифровой инфраструктуры и укрепления экономической устойчивости.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с Бакинским международным морским портом, развитием Среднего коридора и повышением транзитно-логистического потенциала Азербайджана.