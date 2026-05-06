Новая партия грузов направится в Армению через территорию Азербайджана

Завтра, 7 мая, транзитом через территорию Азербайджана в Армению будет осуществлена очередная поставка грузов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, предусмотрена отправка 2 вагонов алюминия и 9 вагонов зерна.

Кроме того, сегодня со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кесик отправлены 4 вагона c удобрениями общим весом 271 тонна и 4 вагона с зерном весом 275 тонн.

На сегодняшний день через территорию Азербайджана транзитом из России в Армению отправлено более 25 тысяч тонн зерна, более 3000 тонн удобрений и 68 тонн гречневой крупы.

Напомним, что наряду с транзитом, продолжается экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. К настоящему времени из Азербайджана в Армению экспортировано более 8500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина марки АИ-92 и 2955 тонн бензина марки АИ-95.