Пострадавший при взрыве в Онкоцентре врач скончался

Скончался врач-радиолог отделения лучевой терапии Национального онкологического центра Азербайджана Асиф Насирли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", соответствующую информацию распространило Министерство здравоохранения.

Он умер в результате полученных тяжёлых травм.

Напомним, что пациент Алиев Мубариз, 1988 года рождения, незаконно приобрёл и хранил взрывное устройство, которое 30 апреля привёл в действие в радиологическом отделении Национального онкологического центра.

В результате взрыва он совершил попытку умышленного убийства общеопасным способом врача Асифа Насирова.

В результате происшествия Мубариз Алиев скончался на месте от полученных травм. Врач Асиф Насиров получил тяжёлые телесные повреждения