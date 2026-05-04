Утверждено соглашение между Азербайджаном и ООН по WUF13

Утверждено "Дополнительное соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций об организационных мерах и финансовых вопросах в связи с проведением в 2026 году в Баку тринадцатой сессии Всемирного форума городов".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий Закон.

Отметим, что соглашение было подписано 15 января 2026 года в городе Женева.

Новость обновляется