Утверждено соглашение между Азербайджаном и ООН по WUF13
Утверждено "Дополнительное соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций об организационных мерах и финансовых вопросах в связи с проведением в 2026 году в Баку тринадцатой сессии Всемирного форума городов".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий Закон.
Отметим, что соглашение было подписано 15 января 2026 года в городе Женева.
