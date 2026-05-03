Бакинский марафон — это пространство равных возможностей и силы духа

Бакинский марафон - это не просто спортивное событие, это пространство равных возможностей и силы духа.

Как передает Day.Az, об этом сказал в воскресенье Trend заместитель председателя ОО "Поддержки и социальной реабилитации инвалидов", инвалид 1-й группы Карабахской войны, неоднократный победитель Бакинского марафона, паравелосипедист Бахлул Алиев в ходе Бакинского марафона 2026.

"Для нас, паралимпийцев, участие в марафоне - это шанс не только проверить себя, но и показать обществу, что ограничения существуют лишь там, где заканчивается вера в себя.

Каждый наш старт - это история преодоления, труда и надежды. Когда мы выходим на дистанцию вместе со всеми участниками, стираются границы между "может" и "не может". Это особенно важно для молодых людей с инвалидностью, которые видят, что перед ними открыты те же дороги и те же победы",- сказал он.

Б.Алиев подчеркнул, что Бакинский марафон объединяет, вдохновляет и доказывает: сила человека - не в физических возможностях, а в его характере и стремлении идти вперёд.