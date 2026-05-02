Spotify придумал способ отличать настоящих артистов от ИИ

Аудиостриминговый сервис Spotify придумал способ отличать настоящих артистов от "исполнителей", созданных с помощью ИИ. Об этом сообщила пресс-служба платформы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специальную светло-зеленую галочку "Проверено Spotify" смогут получить только реальные исполнители, ИИ-профилям будет в ней отказано.

"Новый значок показывает, что профиль исполнителя был проверен и соответствует критериям Spotify, касающимся подлинности и доверия", - говорится в пресс-релизе.

Значок-галочку будут давать настоящим артистам, которые показывали стабильную активность и вовлеченность слушателей на протяжении длительного времени. Он вместе с текстом "Проверено Spotify" будет появляться в ближайшие недели в профилях артистов и рядом с их именем в результатах поиска.

Spotify был запущен в 2008 году, сейчас у стриминга 761 миллион пользователей. В библиотеку платформы входят около 100 миллионов музыкальных треков.