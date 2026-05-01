Джейхун Байрамов обсудил с президентом МККК гуманитарные мероприятия в регионе

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с находящейся с визитом в нашей стране президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич Эггер.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе встречи подчеркнут долгосрочный и основанный на доверии характер сотрудничества между Азербайджаном и МККК, а также отмечена важность продолжения регулярных контактов между сторонами.

Обсуждены гуманитарные мероприятия, реализуемые МККК в нашем регионе, и подчеркнута важность поддержки, оказываемой Азербайджаном этим усилиям.

Джейхун Байрамов отметил, что на фоне напряженности и военных операций в регионе Азербайджан всегда сохранял приверженность гуманитарным принципам, в том числе оказывал гуманитарную помощь Ирану в периоды продолжения военных операций в этой стране.

Было отмечено, что в современных условиях вооруженные конфликты в основном приводят к тяжелым последствиям для гражданского населения, и подчеркнута необходимость увеличения усилий международного сообщества в этом направлении. В этом контексте особо подчеркнуто значение, которое Азербайджан придает международному праву и международному гуманитарному праву, а также его неизменная приверженность этим принципам.

На встрече также были обсуждены шаги, предпринимаемые для установления мира и стабильности в нашем регионе в постконфликтный период. Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о проводимой работе по продвижению мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, а также по укреплению взаимного доверия.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.