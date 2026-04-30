Geely показал доступный кроссовер с функцией массажа и люком в крыше

В Китае дебютировал самозаряжающийся гибридный Geely Monjaro i-HEV. Его расход топлива составляет 4,75 л на 100 км, а разгон до сотни занимает 8,3 секунды. Стартовая цена модели без учёта скидок -21,3 тыс. долларов. Об этом сообщает CarNewsChina, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

29 апреля Geely выпустила на внутреннем китайском рынке модель Monjaro с традиционной гибридной установкой i-HEV. Система объединяет ДВС, интегрированную одноступенчатую трансмиссию DHT и электромотор. Кроме того, небольшая батарея не позволяет автомобилю проезжать значительные расстояния на чистом электричестве.

В список оснащения Monjaro i-HEV вошли 50-ваттная беспроводная зарядка, панорамный люк, передние сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем, а также 16 динамиков. За безопасность отвечает система G-Pilot H3 с функцией автопилота на автомагистралях. Комплекс объединяет 12 ультразвуковых датчиков, три радара миллиметрового диапазона и 11 камер.