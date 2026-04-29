Одна из европейских стран ужесточает правила получения гражданства

В Швеции с 6 июня вступают в силу ужесточенные правила получения гражданства, которые будут распространяться на всех заявителей - даже на тех, кто подал документы несколько лет назад. Попытка оппозиции ввести переходные правила была отклонена парламентом с минимальным перевесом - 147 против 146 голосов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно новым нормам, минимальный срок проживания увеличивается с пяти до восьми лет. Также вводится обязательный экзамен по шведскому языку и обществознанию для лиц старше 16 лет, внедрение которого может быть отложено до 1 октября. Дополнительно устанавливается требование к доходу - не менее 241 800 крон в год (около 22 тыс. долларов), а также ужесточаются критерии добропорядочного образа жизни.

Представитель Левой партии Тони Хадду полагает, что люди должны иметь возможность рассчитывать на правила, действовавшие на момент подачи заявления. Партия зеленых предупредила, что изменения затронут десятки тысяч заявителей, ожидающих решения из-за длительных сроков рассмотрения.

В то же время, представители правящих партий подчеркнули, что ужесточение направлено на укрепление безопасности и предотвращение получения гражданства лицами, связанными с преступностью и, что новые правила должны вступить в силу как можно быстрее.

В итоге закон был принят уверенным большинством - 258 голосов против 33 при 58 отсутствующих депутатах.