Samsung рассматривает частичный уход из Китая

Samsung рассматривает возможность прекращения продаж телевизоров и бытовой техники на рынке Китая. Соответствующее решение может быть принято уже до конца апреля, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

При этом обсуждаемая мера не предполагает полного сворачивания деятельности компании в стране. Samsung планирует сохранить локальные производственные мощности по выпуску холодильников, стиральных машин и кондиционеров. Предполагается, что они будут переориентированы на экспортные поставки.

Ключевым фактором возможной реструктуризации источники называют снижение ценовой конкурентоспособности компании на китайском рынке. Местные производители предлагают более доступную продукцию хорошего качества, что усилило их позиции как внутри страны, так и на внешних рынках.

В Samsung заявили, что компания регулярно пересматривает структуру глобального бизнеса с учетом изменений операционной среды. Окончательное решение относительно трансформации деятельности в Китае на текущий момент не принято. В случае прекращения продаж план будет реализован до конца года.