Сильный снегопад повалил более 1000 деревьев в Москве

Около 1,2к деревьев рухнуло в Московской области из-за аномального снега и шквалистого ветра. Пострадали 7 человек, повреждено 475 машин, некоторые районы остались без света.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По данным российских СМИ, осадков в Шатуре, Сергиевом Посаде и Дмитрове выпало свыше 60 мм. Самый лютый ветер в Можайске, Волоколамске и Воскресенске - 20 м/с.

Энергоснабжение пропало в 280+ населённых пунктах. Сильнее остальных последствия снегопада ощутили жители городского округа Дмитров - там без света остаются свыше 9 тысяч человек.

Обрушившаяся на регион непогода стала рекордной для апреля: давление опустилось до 724,9 мм рт. ст. (последний раз - в 1971 году), осадки в среднем составили 16 мм (1880 год), снежный покров - 12 см (тот же 1971 год).

