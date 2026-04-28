В Азербайджане назвали условия для перехода на дистанционное обучение

Переход на дистанционное обучение под предлогом обеспечения безопасности не считается правильным подходом.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования Эшги Багиров на брифинге.

"Школа предназначена для учеников, и образование они должны получать именно в школьной среде", - подчеркнул он.

Э. Багиров отметил, что в отдельных случаях, особенно в отдаленных населенных пунктах, где ощущается нехватка учителей или отсутствуют условия для полноценной организации учебного процесса, могут приниматься решения о переходе на дистанционное обучение.

"Однако сегодня переход на дистанционное обучение исключительно по соображениям безопасности учащихся в большей степени рассматривается как субъективный подход", - добавил он.