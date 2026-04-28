Морского гиганта увидели у берегов России - ВИДЕО
Во Владивостоке заметили морского гиганта, который приблизился вплотную к лодкам и устроил заплыв рядом с судами. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Amur Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным источника, кита Минке сначала увидели в районе бухты Соболь. Он держался рядом с кораблями и несколько раз выныривал, поднимая брызги. Позже кита заметили уже в бухте Тихой.
