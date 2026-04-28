Руководство Министерства здравоохранения почтило память академика Зарифы Алиевой

Исполняется 103 года со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской офтальмологической науки, первого академика Национальной Академии наук в этой области, самоотверженного учёного и заботливого человека, чьё имя навсегда вписано в историю медицины, - Зарифы Алиевой.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, министр здравоохранения Теймур Мусаев и руководство министерства возложили букеты цветов к могиле общенационального лидера нашего народа, мудрого руководителя, архитектора и создателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева на Аллее почётного захоронения.

Была почтена светлая память Зарифы Алиевой, к ее могиле возложен венок и цветы.

Цветы также были возложены к могилам выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева.