В Баку обсудили цифровизацию и развитие кадрового потенциала в морской сфере с Саудовской Аравией.

Обсуждения состоялись в ходе встречи в Государственном морском и портовом агентстве (ГМПА) с делегацией Главного управления транспорта Королевства Саудовская Аравия, сообщили Day.Az в Министерстве цифрового развития и транспорта.

На встрече была продемонстрирована презентация о деятельности ГМПА. Был представлен обзор пути развития, пройденного структурой, а также рассказано о реформах, осуществленных за последние годы в сфере сертификации моряков.

Заместитель председателя правления агентства Эльдар Меджидов напомнил о Меморандуме о взаимопонимании по взаимному признанию сертификатов в соответствии с правилом I/10 Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты, подписанном в прошлом году между Министерством цифрового развития и транспорта и Главным управлением транспорта Королевства Саудовская Аравия. Он отметил, что данный документ имеет исключительное значение для моряков обеих стран.

Директор департамента по работе с моряками Главного управления транспорта Королевства Саудовская Аравия Осама аль-Мехмади выразил благодарность за организацию встречи на высоком уровне. Делегация подчеркнула важность сотрудничества в области сертификации моряков, в том числе обмена опытом в соответствующей сфере.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с платформой My Cabinet, запущенной ГМПА для цифрового управления документами моряков, единой информационной системой, усилением кадрового потенциала в сфере морского транспорта и выполнением обязательств, вытекающих из международных конвенций.

В завершение делегация Королевства Саудовская Аравия ознакомилась в административном здании ГМПА с соответствующей международным стандартам программой экзаменации, созданной для моряков, и экзаменационным залом, оснащенным современным техническим оборудованием.