Белый дом допустил усиление охраны президента США

Белый дом не исключил, что охрана президента США Дональда Трампа будет усилена в свете инцидента на приеме с его участием в Вашингтоне 25 апреля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я бы, безусловно, не говорила, что перемены исключаются", - подчеркнула на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отвечая на вопрос о том, могут ли быть пересмотрены процедуры обеспечения безопасности американского лидера в связи с нынешним ЧП. В детали представитель главы администрации США вдаваться не стала.

Она также уточнила, что администрация США может из предосторожности ограничить участие американского вице-президента Джей Ди Вэнса в ожидающемся приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, принять решение против его участия в этом мероприятии. "Хороший вопрос. Знаю, что он будет рассмотрен", - заявила Ливитт. "Могу заверить, что президент намерен посетить это мероприятие, как он уже публично сказал ранее всем вам. Не хочу исключать или подтверждать присутствие вице-президента. Разговор на эту тему, разумеется, состоится", - отметила пресс-секретарь. Как ожидается, новый прием будет проведен вместо субботнего, который пришлось прервать.

Кроме того, Ливитт подтвердила, что глава администрации США был удовлетворен действиями компетентных органов в ходе инцидента. "Но, что касается субботнего вечера, президент был удовлетворен реакцией [спецслужб] и очень признателен тем, кто охранял его, его супругу и участников его команды", - сказала представитель Белого дома. "Президент заявил, что, по его мнению, процедуры [обеспечения безопасности] сработали", - напомнила Ливитт.

Она подвергла критике Демократическую партию США и других политических оппонентов президента. Политические соперники республиканца Трампа создают "культы ненависти в отношении президента" и его советников, полагает пресс-секретарь. По ее оценке, демократы пытаются убедить избирателей в том, что Трамп представляет "экзистенциальную угрозу демократии" в США, "является фашистом", сравнивают его "с Гитлером".

Инцидент со стрельбой произошел 25 апреля в столице США в гостинице Washington Hilton на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, на котором присутствовала вся верхушка американской администрации. В результате пострадал охранник из числа сотрудников Секретной службы США. Стрелявший был задержан, им оказался 31-летний американец из штата Калифорния Коул Томас Аллен. Как затем выяснилось, он заранее снял номер в гостинице Washington Hilton и смог пронести туда оружие, в том числе огнестрельное. Белый дом заявляет, что злоумышленник пытался покушаться на жизнь президента и представителей его окружения.