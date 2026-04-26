Премьер Чехии вылетел в Азербайджан

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил о начале своего первого официального визита за пределы Европейского Союза - в Азербайджан.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился в соцсети Х, опубликовав фото из аэропорта.

"Начинается мой первый официальный визит за пределы ЕС", - написал Бабиш.

Ранее посольство Чехии сообщило, что трехдневный (26-28 апреля) визит главы чешского правительства будет сопровождаться делегацией, состоящей из официальных лиц и предпринимателей.